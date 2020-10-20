KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Milli davayı baba okulunda öğrendim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimleri kazanmasının hemen ardından, mazbatasını almadan, babası Rüstem Tatar'ın elini öpmeye gitti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. turda kazanan Ersin Tatar, seçimlerin hemen ardından, sabah Girne'de yaşayan babası Rüstem Tatar'ın evine gitti.

"AİLE OLARAK, ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Aile bireylerinin toplandığı evde Tatar, babası Rüstem Tatar'ın destekleriyle bu mevkilere geldiğini ifade etti. Babası Rüstem Tatar’ın, ülkenin ilk Maliye Bakanı olduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, aile olarak ülkenin geleceği ile ilgili çalıştıklarını dile getirdi.

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"NE ÖĞRENDİYSEM BABAMDAN ÖĞRENDİM"

"Ne öğrendiysem babamdan öğrendim. Milli davaya olan bağlılığımız. Siyasetteki başarımız, baba okulunda eğitilmenin sonucudur. İlk iş olarak bu sabah babamın elini öpmek istedim" diyen Tatar, Kıbrıs'ta onurlu bir çözüm istediklerini ifade etti.

"Biz Kıbrıs Türk halkının var olması için doğru yolu seçiyoruz" diyen Tatar, "Doğru yol, Türkiye ile iyi ilişkiler ve dünyaya karşı hakkımızı talep etmektir" dedi.

"KIBRIS'TA HER AİLEDE BİR ACI VARDIR"

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Annemi küçük yaşta kaybettim. Nur içerisinde yatsın. Babamın ikinci eşi İsmet Hanım bir şehit eşidir. Kıbrıs'ta her ailede bir acı vardır. Bu gerçekler ışığında bundan sonraki süreci kurgulayacağız."

"TÜRKİYE'Yİ KIBRIS'TAN KOPARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye'nin Kıbrıs'tan koparılmaya çalışıldığını kaydeden Tatar, "Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kendi egemenliğimize çok önem vermekteyim. Babam da bana bunu çok söylemiştir. Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi için davaya sahip çıkacağız. Bu milli mücadeleyi asla tehlikeye atamayız. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de önemli bir adımdır. Türkiye her zaman yanımızda oldu. Şehitler verdi. Her türlü sıkıntılarımızda yanımızda oldu" dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKINI ASLA ÇİĞNETMEM"

"Ben bir dava adamıyım" diyen Tatar, "Kıbrıs'ta gerçekleri bilerek hareket eden biriyim. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini asla çiğnetmem" dedi. Rumların Ada'da bir çözüm istemediğine işaret eden Tatar, "Artık yeter, yepyeni bir gelecek için onurlu bir çözüm istiyoruz" dedi.

"RUMLAR, HER ZAMAN BİZİ AŞAĞILAMAYI SEÇTİ"

"Bugün KKTC'nin her çeşmesinden Anadolu’nun suyu akmaktadır. Bu bir nimettir" diyen Tatar, Rumların asla kendilerinin yükselmesini istemediğini ifade etti. Tatar, "Rumlar bizleri aşağılamayı seçti her zaman. Bir çözüm olacaksa dayatmayla olsun diye" dedi.

"BİNDEN FAZLA YABANCI DİPLOMAT KKTC'YE GEÇTİ"

Türkiye'nin seçimlere müdahale etmediğini ifade eden Tatar, "Bu haksız bir eleştiridir. Kıbrıs Türk halkı sandığa gitti oyunu kullandı. Başka emperyalist güçler de burada çok uğraştılar. Son iki ayda binin üzerinde yabancı diplomatlar Güney'den KKTC'ye geçti." Tatar, "Bizler vefalı insanlar olarak, Türkiye'ye gönülden bağlıyız. Bu da böyle devam edecek" dedi.

BABA TATAR: "OĞLUMLA İFTİHAR EDİYORUM"

Baba Tatar da, "Ersin, milli duyguları yüksek bir evlat. Oğlumla iftihar ediyorum" dedi. Aile olarak Türkiye'ye bağlı olduklarını kaydeden Rüstem Tatar, "Biz aile olarak şehitler vermişiz. Kıbrıs'ta verilen mücadelede bizlerin de büyük katkıları olmuştur. Ersin bir gün şöyle bir cümle kullandı 'Biz Türkoğlu Türk, Tataroğlu Tatarız' dedi. Bizler Kırım'dan gelen aileyiz" dedi.

"ERSİN'İN BANA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"

Ersin Tatar'ın, hiçbir zaman olduğu yerde kalmadığını söyleyen Baba Tatar, "Ersin'in bir özelliği vardır. Bir yere geldi mi, en yükseğe çıkmak ister. Hiçbir zaman aşağıda kalmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın çok mütevazi biri olduğunu söyleyen Rüstem Tatar, "Hiçbir zaman yukarıdan bakan biri olmamıştır. Bizlerde bir tabir vardır, burnundan kıl aldırmaz. Asla böyle olmadı oğlum" diye konuştu.

90'ıncı yaş gününü Cuma günü kutlayacaklarını anımsatan Baba Tatar, "Ersin'in Cumhurbaşkanı olması bir anlamda bana doğum günü hediyesi de oldu" dedi.

"OĞLUMUN VATAN SEVGİSİNİ KİMSE SORGULAYAMAZ"

Oğlunun Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar da koruyacağını ifade eden RÜstem Tatar, şöyle devam etti:

“Oğlum 5-6 yaşlarında dahi milli duyguları yüksek olan biriydi. Evimizin yanında bir birlik vardı. Ersin'e tahtadan bir silah yaptık, sürekli birliğe giderdi. Bir gün aşı yapılacaktı okulda çocuklara. Baktım tüm çocuklar ağlıyor. Ersin fırladı arkadan hemşireye kolunu uzattı, 'Türk askeri ağlamaz. Bana aşı yapın' dedi. Oğlumun vatan sevgisini kimse sorgulayamaz."





ERSİN TATAR'IN EŞİ: "HALKIN ARASINDAN HİÇ ÇIKMADI"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da, eşinin Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen normal hayatına devam edeceğini söyledi. Halkla iç içe, halkı kucaklayan sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceğini ifade eden Tatar, "Halkımızda iz bırakan adımlar atmak istiyorum" dedi.

Eşinin Cumhurbaşkanlığı döneminde çevre, insana dokunma ve kadınlara yönelik özel etkinlikler yapacağını ifade eden Tatar, "Haftanın bir gününü halkımıza ayıracağım. Halkımızın sorunlarını dinleyeceğim" diye konuştu.

Eşinin bir Kıbrıs sevdalısı olduğunu ifade eden Tatar, "Eşim hep halkla iç içe oldu. Halkın arasından hiç çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı görevinde de halktan kopmadan hayatında devam edecek" dedi.

ÜVEY ANNESİ: "ERSİN YUFKA YÜREKLİ"

Cumhurbaşkanı Tatar'ın üvey annesi ressam ve emekli öğretmen İsmet Hanım da, Rüstem Tatar ile 43 yıllık evli olduklarını belirterek, "Ersin, ilk gördüğümden beri çok çalışkan. Çok candan biridir. Yufka yüreklidir. İnsanları kırmayı sevmez" dedi.

Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılı olacağını belirten İsmet Tatar, "Evladımızın Cumhurbaşkanı olması karşısında çok mutlu olduk" dedi.