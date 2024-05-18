Kocaeli'de bir kişiye bungalov bahçesinde yorgun mermi isabet etti Kartepe ilçesinde bungalov işletmesinde tatil yapan 32 yaşındaki Ozan Y., bahçede bulunduğu sırada nereden ateşlendiği belli olmayan bir tabancadan çıkan yorgun mermiyle yaralandı.

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DHA

Kocaeli'de yorgun mermi korkuttu..

Saat 18.30 sıralarında Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Yudum Sokak üzerindeki bir bungalov işletmesinde meydana gelen olayda, tatil için bungalova gelen Ozan Y., işletmenin bahçesinde olduğu sırada nereden ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu dizinden vuruldu.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ozan Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma silahı kullanan şüpheliyi arıyor

Jandarma ekipleri de işletme ve çevresinde silah kullanan şüpheliyi bulmak için araştırma yaptı. Dizinden yaralanan Ozan Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)