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    Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, yarın Türkiye'ye gelecek

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
    • AA
    • 06.09.2021 - 22:57
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 23:06
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    Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, yarın Türkiye'ye gelecek

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

    TÜRKİYE - AFRİKA ORTAKLIĞI ZİRVESİ'NİN HAZIRLIKLARI ELE ALINACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halihazırda Afrika Birliği Dönem Başkanlığını da yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi arasındaki görüşmelerde ayrıca, Afrika'daki güncel gelişmeler ile 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak ve güncel uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, yarın Türkiye ye gelecek #1

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