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    Konut finansmanında 3 yeni pakete CHP'den tepki

    CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu konut finansmanın 3 yeni paket hakkında "Bu pakette alt ve orta gelirli vatandaşa müjde yok" dedi.
    • 11.05.2022 - 19:46
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    Konut finansmanında 3 yeni pakete CHP'den tepki

    CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

    Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut müjdesine ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Bu pakette alt ve orta gelirli vatandaşa bir müjde yok"

    "Dünyanın hiçbir yerinde kredi düşürülerek konut fiyatları aşağı çekilmemiştir. Erdoğan'ın müjdesi her paket gibi bir avuç zengini kapsıyor. 1 milyon kredi çekip, aylık 14 bin lira para ödeyecek kaç kişi tanıyorsunuz? Vatandaş et alamıyor, süt alamıyor, ekmek alamıyor. Vatandaş akşama eve nasıl gideceğini bilemiyor.

    Peki, bu paket kime yarayacak? Bir; müteahhitlere, iki; parası olup yatırım yapmak isteyen zenginlere yarayacak. Bu pakette, alt ve orta gelirli vatandaşa dair bir müjde yok. Tam tersi; paket kamu bankaları aracılığıyla uygulanacak. Yani düşük faiz nedeniyle doğacak zarar, Hazine’den, vatandaşın sırtından karşılanacak"

    Konut finansmanında 3 yeni pakete CHP den tepki #1


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