CHP eski Konya İl Sekreteri Orhan Kaya, Ekrem İmamoğlu'na Kemel Kılıçdaroğlu hedef alınarak adaylık çağrısı yapılmasına tepki gösterdi.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı rutin haline getirilen toplantılarının sonuncusunu Konya'da gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu başkanlar şehirde vatandaşlarla da bir araya geldi.

Burada İmamoğlu'na yapılan aday ol çağrısı dikkat çekmişti.

"75 yaşındaki insanı ülkenin başında görmek istemiyoruz"

Bir Konyalının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek söylediği, "Ekrem Başkan aday olun, bu millet sizin aday olmanızı bekliyor. Gençlerin adayı olun, 75 yaşındaki insanları bu ülkenin başında görmek istemiyoruz. Aday olun lütfen." sözleri gündeme geldi.

Olayın üzerinden kısa süre geçmesinin ardından bu çağrı parti içinde tartışmaya neden oldu.

Konya'da CHP'liler arasında aday tartışması VİDEO

O sözlere tepki sert oldu

CHP eski Konya İl Sekreteri Orhan Kaya ve İmamoğlu'nu destekleyen partililer arasında toplantının ardından basın açıklaması yapılacak salonun girişinde tartışma çıktı.

Salona alınmak istenmeyen Kaya, "Siz genel başkana 75 yaşında adam cumhurbaşkanı olmasın diyen adamlarsınız siz. Ayıp. Bu nasıl terbiyesizlik. Ben girmeyeceğim salona da kim girecek ulan!" sözleriyle tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'na sarılıp ağlayan Konyalı kız VİDEO

Diğer yandan İmamoğlu'nun şehir turunda kalabalığın içinden çıkan genç bir kızın da ağlayarak İmamoğlu'na sarılması da dikkat çekmişti.