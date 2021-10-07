Kooperatiflerle ilgili kanun teklifi Meclis'te

AK Parti milletvekilleri, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Kooperatif Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

DAHA ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR YÖNETİM SAĞLANACAK

Teklifin kabul edilmesi halinde, koperatiflerde daha şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim sağlanacak. Bilgi sistemi oluşturulacak.

Kurulacak olan bilgi sistemi ile üyeler kooperatifin faaliyetlerini takip edebilecek. Gelir gider raporlarını, bilançoları bu sistemden izleyebilecek. Seçim öncesi listeleri görebilecek.

DÜZENLEMEYLE KADIN KOOPERATİFLERİ TEŞVİK EDİLECEK

Kooperatif yönetim kurulu, üyelik başvurularını 1 ay içinde karara bağlayacak. Yönetimde bulunanlar başka bir kooperatifte görev alamayacak. Yöneticiler en fazla 2 dönem seçilebilecek, ancak ara verdikten sonra tekrar göreve gelebilecek. Yeni düzenlemeyle kadın kooperatifleri teşvik edilecek. Kadın kooperatifçiliğini desteklemeye yönelik istisnalar sağlanacak. Kadınlardan başvuru harcı alınmayacak.