Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: NATO'ya girme zamanımız geldi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Ukrayna'da yaşananlara vurgu yaparak, ülkesinini de NATO'ya alınması gerektiğini belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

"TÜRKİYE, SESİMİZİN ÇIKMASINDA YARDIMCI OLDU"

Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye ile olan ilişkilerinin şimdiye kadar çok iyi olduğunu, bundan sonra da iyi olması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Türkiye halkına ve kurumlarına Kosova'ya verdikleri destek için teşekkür eden Osmani, "Hem aramızdaki ilişkiler seviyesinde desteklerinizi gördük hem de uluslararası arenada desteklerinizi gördük. Aramızdaki ilişkileri daha çok ekonomik ve insani konularda da daha fazla geliştireceğiz. Kosova’nın sesi çıkmadı uluslararası arenada, Türkiye bize bu konuda yardımcı olmuştur özellikle Sayın Erdoğan'ın bizzat vermiş olduğu desteği bugün tekrar hatırlattık." dedi.

Osmani, "Türkiye’nin aramızdaki ilişkileri daha ileriye, daha stratejik bir seviyeye getirme çabalarını görüyoruz." diyerek halkı ve hükümeti adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

"KOSOVA'NIN NATO'YA GİRME ZAMANI GELDİ"

Kosova'yı ilk tanıyan devletlerden birinin Türkiye olduğunu hatırlatan Osmani, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu, iletişim kapılarını açtığını ve dünyanın farklı ülkelerinin Kosova'yı tanıması için çok çalıştığını belirterek, "Biz hala bu konuda Türkiye ile çalışmaktayız. Ukrayna’da olayları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki Kosova'nın NATO’ya girme zamanı gelmiştir. NATO’da Türkiye'nin rolü çok önemlidir, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum, bu konuda da vermiş olduğu destek için." diye konuştu.

"TÜRKİYE, HİÇBİR ZAMAN BİZE SIRTINI DÖNMEDİ"

Osmani, müttefiklerinin asla kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle en önemli müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bize sırtını dönmemiştir. Kosova’nın devleti adına, Kosovalı vatandaşlar adına sürekli vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Şuna tamamen inanıyorum ki, aramızdaki iş birliğini daha fazla derinleştireceğiz."

Osmani, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derin olduğunu belirterek, "Aramızdaki yakın iş birliği daha çok derinleşecektir, farklı alanlara taşıyacağız bu iş birliğini. Özellikle güvenlik, eğitim, sağlık ekonomi ve birçok alanda iş birliğini geliştireceğiz ve tam potansiyelle bu konuda çalışacağız." dedi.

1990'larda Kosova‘dan gelen göçmenlerin ağırlanması konusunda Türkiye'nin desteklerini gördüklerini hatırlatan Osmani, Türkiye’nin Kovid-19 salgınında Kosova‘ya verdiği yardımların da çok önemli olduğunu söyledi.

Osmani, Kosova'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin büyük şeyler yapabileceğini düşündüklerini, Türkiye’de yaşayan Arnavutların ve Kosova'da yaşayan Türklerin iki ülke arasındaki ilişkiler için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Kosova, Ukrayna’nın egemenliğini tam desteklemektedir. Ukrayna halkını tam desteklemektedir. Zira Rus agresifliğine karşı zor durumda olduklarını görüyoruz. Sayın Erdoğan’ın Ukrayna halkına vermiş olduğu desteğini de takdir ediyorum." ifadelerini kullanan Osmani, bu durumun bütün kıta için çok zor olduğunu aktardı.

"RUSYA, BALKANLAR'I İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"

Osmani, Rusya'nın amacının sadece Ukrayna'ya yönelik olmadığını ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ilettiğini belirterek, Batı Balkanlar’da istikrarsızlık yaratmanın da bu konuya dahil olduğunu ve Rusya'nın Sırbistan'a sürekli bu konuda destek verdiğini söyledi.

İstikrarsızlık içindeki Balkanların sadece bölge halkı için sorun olmayacağını, bütün ülkeler için bir sorun teşkil edeceğini belirten Osmani, "Hiçbir zaman Balkan ülkelerinin barışına dokunulmasına, bozulmasına izin vermememiz gerekiyor. Kosova gibi Bosna gibi ülkelerin egemenliğinin dokunmasına izin vermememiz gerekiyor çünkü Sırbistan, Rusya’dan destek alarak bu konuda ilerlemeye çalışıyor." dedi.

Osmani, müttefikleriyle iletişim içinde oldukların ve bölgenin istikrarsızlığa düşmemesi için çalışacaklarını söyledi.

Halklar ve devletler arasındaki eşitliğin önem teşkil ettiğini belirten Osmani, şunları kaydetti:

"Bizim bölge ülkelerinin hepsinin NATO’ya ve Avrupa Birliği'ne üye olması çok önemlidir. Türkiye, bu konuda bize yardımcı olmuştur, desteğini göstermiştir. Türkiye gibi ülkelerin desteğini bekliyoruz NATO üyeliği konusunda. Kosova, ayrıca sürekli barışı desteklediğini farklı şekillerde göstermiştir. Sırbistan ile olan diyaloğu da sürekli olumlu bir şekilde yaklaşmıştır ve o diyalog sadece Kosova'nın tanınmasıyla devam edebilecektir. Ancak bu şekilde bölgenin barış ve istikrarın sağlanacaktır."