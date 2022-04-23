Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi

Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehay, Türk toplumunun kamudaki sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kosova Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Armend Mehay, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla düzenlenen toplantıya, başta Türkiye olmak üzere uluslararası, ulusal askeri ve siyasi kurum temsilcileri katıldı.

Kosova'daki Türk toplumuna övgü

AA'nın haberine göre; Mehay, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki Türk toplumunun Kosova kurumlarında saygın bir yeri olduğunu ve bu saygıyı, söz konusu kurumlardaki dürüst ve özverili çalışmalarından dolayı kazandıklarını vurguladı.

"Türkiye, bizi her zaman destekledi"

Türk toplumunun kamudaki sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Mehay, böylece Türkiye ile olan ilişkileri güçlendireceklerini söyledi.

Mehay, "Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman desteklemiştir." dedi.