Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
585.830
-2.44%
BTXN Coin
27.53
-5.55%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi

    Kosova Savunma Bakanı Armend Mehay, Türk toplumunun kamudaki sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
    • 23.04.2022 - 07:08
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 07:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi

    Kosova Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Armend Mehay, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

    23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla düzenlenen toplantıya, başta Türkiye olmak üzere uluslararası, ulusal askeri ve siyasi kurum temsilcileri katıldı.

    Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi #1

    Kosova'daki Türk toplumuna övgü

    AA'nın haberine göre; Mehay, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki Türk toplumunun Kosova kurumlarında saygın bir yeri olduğunu ve bu saygıyı, söz konusu kurumlardaki dürüst ve özverili çalışmalarından dolayı kazandıklarını vurguladı.

    Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi #2

    "Türkiye, bizi her zaman destekledi"

    Türk toplumunun kamudaki sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Mehay, böylece Türkiye ile olan ilişkileri güçlendireceklerini söyledi.

    Mehay, "Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman desteklemiştir." dedi.

    Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi #3


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de eşinin kilitlediği araçta kalınca fenalaştı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de eşinin kilitlediği araçta kalınca fenalaştı

    Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi
    Teknoloji

    Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir