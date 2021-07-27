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    Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları yeniden açıldı

    Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının yeniden açıldığı duyuruldu.
    • AA
    • 27.07.2021 - 06:47
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    Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları yeniden açıldı

    Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında iletişim kanalları son bir yıldır kapalıydı.

    Kapatılan iletişim kanallarını yeniden açmak için nisan ayından bu yana süren yazışmaların olumlu sonuç verdiği bildirildi.

    İKİLİ İLİŞKİLERİN EN KISA ZAMANDA İYİLEŞTİRİLMESİ TEMENNİ EDİLDİ

    Açıklamada, iki ülke arasındaki resmi iletişim hatlarının aktif hale getirildiği belirtilerek, "Ortak güven içerisinde ikili ilişkilerin en kısa zamanda yeniden iyileştirilmesi" temenni edildi.

    Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları yeniden açıldı #1

    KUZEY KORE AÇIKLAMAYI DOĞRULADI

    Kuzey Kore devlet ajansı da Güney Kore'den yapılan resmi açıklamayı doğruladı.

    Kuzey Kore hükümeti geçen yıl, Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

    Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları yeniden açıldı #2

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