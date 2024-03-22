Leyla Zana'dan CHP'ye net mesaj: İrademizi kendimiz için kullanacağız HDP eski milletvekili Leyla Zana, "CHP, AK Parti ve MHP diyor ki, bizim Kürtlere yaptıklarımıza Kürtler razı ki, iradelerini bizimle paylaşıyorlar. Biz de diyoruz ki “hayır”, biz bundan sonra irademizi kendimiz için kullanacağız." dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, yerel yönetimlerin geleceğini belirleyecek kritik seçimlere hazırlanırken, siyasi atmosfer giderek ısınıyor.

PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile CHP arasındaki 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan ittifak ise gündemdeki yerini koruyor.

CHP ve DEM Parti bu süreçte, İstanbul'un bazı ilçeleri dahil olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortak adaylar belirledi.

"Biz bundan sonra irademizi kendimiz için kullanacağız"

Bu yakınlaşmaya karşı gelen isimlerden biri ise yıllar sonra siyaset sahnesine dönen HDP'nin eski milletvekili Leyla Zana oldu.

Diyarbakır'da Nevruz kutlama etkinliğine katılan Zana burada kalabalığa seslendi.

Zana yerel seçimlere değinerek şunları söyledi: