Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'ye geliyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, pazartesi günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türkiye'nin Libya'd doğru ve haklı tarafta yer alarak, darbeci Hafter'e karşı uluslararası toplumun tanıdığı Libya hükümetine verdiği destek, meyvelerini veriyor.

LİBYA BAŞBAKANI, 14 BAKANIYLA TÜRKİYE'YE GELECEK

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye eşlik edecek üst düzey heyette, 5 Başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkililerinin yer alacağını bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe

Buna göre, Dibeybe'ye refakat edecek Libyalı bakanların arasında, Dışişleri, İçişleri, Ekonomi ve Ticaret, Sağlık, Petrol, Yerel Yönetimler, Maliye, Ulaştırma, Planlama, Sanayi ve Maden, Çevre, Eğitim bakanları ile iki devlet bakanı yer alacak.

TÜRK ŞİRKETLERİ, YENİDEN LİBYA'YA DÖNÜYOR

Hammude, ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak dosyaların yanı sıra, Türk şirketlerinin ülkedeki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesinin ele alınacağını aktardı.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA ANLAŞMALAR YAPILACAK

Ayrıca, Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Dibeybe ve beraberindeki heyetin, Libya ve Türkiye arasındaki anlaşmaları ele almak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için temaslarda bulunacağı belirtildi.

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