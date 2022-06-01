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- Londra'da PKK yandaşları sokağa çıktı: Polis eşlik etti
Londra'da PKK yandaşları sokağa çıktı: Polis eşlik etti
- 01.06.2022 - 19:27
- Güncelleme : 01.06.2022 - 19:55
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyine hareket başlatacağı sinyalinden sonra Avrupa'da terör örgütü PKK yandaşları sokaklara dökülüyor.
Terör örgütü yandaşları bu seferde İngiltere'nin başkenti Londra'da sözde eylem düzenlediler. İngiliz polisi örgüt yandaşlarının yürüyüşüne sessiz kaldı.
50 örgüt yandaşı katıldı
Islington metro istasyonunda başlayan yürüyüşe, yaklaşık 50 PKK yandaşının katıldığı görüldü.
Sözde örgüt paçavralarıyla yürüdüler
PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı.
Elebaşının posterini taşıdılar
Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı'nda biten yürüyüşte, terör ele başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin taşındığı da görüldü.
Terör örgütü yandaşlarına, güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisinin de eşlik ettiği görüldü.
Londra'da PKK yandaşları sokağa çıktı: Polis eşlik etti VİDEO