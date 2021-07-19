Lütfü Türkkan ile Cihangir İslam'ın göçmen tartışması

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve CHP'li vekil Cihangir İslam, sosyal medya hesap hesapları üzerinden göçmenler konusu üzerinde tartışmaya girdi.

Geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen İstanbul milletvekili Cihangir İslam, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" şeklindeki paylaşımına "Altına "Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız." cevabını verdi.

"CEVAP VERMEM GEREKEN BİRİ Mİ DİYE BAKTIM"

Türkan, CHP'li İslam'ın çıkışı karşısında tartışmayı sosyal medyadan büyütmemek adına "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." sözleriyle karşılık verdi.