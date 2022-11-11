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    Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a teşekkür

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
    • 11.11.2022 - 23:23
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    Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a teşekkür

    Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başbakan Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

    "Türkiye, enerji arzı güvenliğini garanti ediyor, teşekkürler"

    AA'nın haberine göre; Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.

    Macaristan Başbakanı Orban dan Erdoğan a teşekkür #1


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