Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki gibi vatansever hükümetlere tahammülleri yok

Başbakan Victor Oranın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye’de olduğu gibi kendi içişlerine karışan aktörlerin aynı olduğunu söyledi.

Macaristan’da Batılı ülkeler ve Soros'un desteklediği 6’lı muhalefet ittifakına karşı Başbakan Victor Orban, bir kez daha kazandı. Orban'ın bu başarısı bazılarına göre seçim hilesi iddiasına götürülmek istense de, oylar arasındaki fark, muhalefetin kendini sorgulamasına halkın beklentilerini karşılayamadıkları yorumlarına neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Avrupa Birliği üyesi olmasına karşın, Macaristan'ın enerjide Rusya'ya diğer ülkelerden daha çok bağımlı olması nedeniyle yaptırımlara karşı çıkan Orban hükümetinin başarısı merak ediliyor.

"Türkiye'nin içişlerine karışanlar, bizdekilerle aynı"

Sabah gazetesinden Betül Usta'nın haberine göre; Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye’de olduğu gibi kendi içişlerine karışan aktörlerin aynı olduğunu söyledi.

"Uluslararası liberaller, vatansever hükümetlere karşı"

Seçim sürecinde yurt dışından çok ciddi müdahale girişimleri yaşadıklarını belirten Szijjarto, şunları söyledi:



"Bu saldırıların arkasındaki aktörlerin Türkiye’de de iç meselelere karışmaya çalışan dış aktörlerle aynı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, sizinki veya bizimki gibi vatansever hükümetler, uluslararası liberal ana akımın ortaya koyduğu zorluklarla ve saldırılarla yüzleşmek zorunda. "





"Halkımızın desteğiyle bu saldırıları engelledik"

"Uluslararası liberal ana akımın bir hükümetin vatansever, yerli ve milli yaklaşımına dayanamayacağını hepimiz biliyoruz. 6’lı ittifaka karşı halkımızın desteğiyle elde ettiğimiz seçim zaferiyle hem içten hem de dıştan gelen bu saldırıları engelledik."