Mahir Ünal: 20 yılda iktidara saygı duymayı öğrenemediler

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, 6'lı masada yaşanan çalkantılara dikkat çekerek, iktidar yolunda önce 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidara saygı duyulması gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valiliği'nin bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Ünal, programa katılan ve vatandaşlarla bayramlaşan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti tarafından 81 ilde dün vefa iftarı düzenlendiğini hatırlatan Ünal, vefanın hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de parti içinde çok önemli olduğunu kaydetti.

"İktidara yürümeyi beceremeyenler"

20 yıldan beri iktidarda olmalarının temel özelliklerinden birinin de AK Parti'nin vefa hareketi olması olduğunu ifade eden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Bugün bakın, iktidar olmaya çalışanları görüyorsunuz değil mi? Daha iktidar bile olamadılar, iktidar olmaya çalışıyorlar. İşte masanın etrafında toplanıyorlar, dağılıyorlar, sonra bir tanesi çıkıp 'Ben masadan ayrılıyorum' diyor. Öbürü 'Ben zaten senden önce ayrılmıştım o masadan' diyor. Yani, daha iktidara yürümeyi beceremeyenler, iktidar olmuş ve 20 yıldan beridir de iktidarda kalabilmiş bir siyasi harekete öncelikle saygı duymayı öğrenmeliler.

"Önce saygı duymaları gerekiyor"

Çünkü bu, saygı duyulacak bir şey. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, iktidar yolunda daha siz bir dirlik düzen oluşturamıyorsunuz. Burada 'AK Parti' diye bir siyasi hareket var, 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bir lider var. İktidar olmuş ve 20 yıldan beri de iktidarda kalmışsa bunu anlamaya çalışmaları, buna saygı duymaları gerekiyor her şeyden önce."



Bayramlaşma programına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, Habibe Öcal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

















