AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin büyük kongresinin mart ayının sonunda yapılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber'de canlı yayına katıldı.

Gündemin önemli ana başlıklarını değerlendiren Ünal, AK Pati'nin kongre süreci ve yapılacak büyük kongresinin tarihi hakkında bilgi verdi.

"BÜYÜK KONGRE MART SONUNDA"

Mahir Ünal: "Şu anda biz AK Parti olarak kongrelerimize odaklanmış durumdayız. Şu ana kadar 56 kongremizi sonuçlandırdık. 25 kongremiz kaldı. Yaklaşık yüzde 70 oranında bir yenilenme söz konusu. Büyük kongreyi mart ayının son haftası yapmayı planlıyoruz." dedi.

Mahir Ünal: Büyük kongreyi Mart ayının son haftası yapmayı planlıyoruz VİDEO