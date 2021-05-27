AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de yaptığı 27 Mayıs konuşmasında " Türkiye'de darbe başlangıcının geleneğini oluşturan günün yıl dönümü" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de yaptığı konuşmasında 27 Mayıs'ın darbelerin anası olarak kabul edilen ve Türkiye'de darbe başlangıcının geleneğini oluşturan günün yıl dönümü olduğunu vurguladı.

"DARBELERDEN DERS ALMADIĞIMIZDA BİR ŞEY KULAKLARIMIZDA ÇINLAMAYA BAŞLIYOR"

Ünal, "27 Mayıs'ı konuşmaya başladığımızda 12 Mart 1971 muhtırasını, 12 Eylül 1980 darbesini, 28 Şubat postmodern darbesini, 27 Nisan muhtırasını, 15 Temmuz ve bütün demokrasiye müdahale girişimlerinin mekaniğini de konuşmamız gerekiyor. Çünkü darbelerden ders almadığımızda bir şey kulaklarımızda çınlamaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

"DARBE MEKANİĞİNİN NASIL İŞLENDİĞİNİ HATIRLAMAMIZ LAZIM"

Darbelerden ders alınması gerektiğinin altını çizen Ünal, darbe öncesi medya aracılığıyla yapılan kampanyalara dikkati çekti. 27 Mayıs darbesi öncesinde çıkan haberleri anımsatan Ünal, şöyle konuştu:

"27 Mayıs'tan önce, darbe mekaniğinin nasıl işlendiğini hatırlamamız lazım. Medyada 'üniversite öğrencileri toplu olarak öldürülüp, et balık kombinasında kıyma yapıldıktan sonra asfaltlara gömüldüğü, Menderes'in 12 uçak dolu altınla yurt dışına kaçmaya çalıştığı, Kars ve Ardahan'ın SSCB'ye satıldığı, DP teşkilatlarına silah ve askeri elbise dağıtıldığı' gibi haber ve iddialar sürekli gündemde tutuldu. Darbeye giden süreçte ve darbenin sıcak saatlerinde bu iddialar ortaya atılmış ama mahkemelerde hiçbiri doğrulanamadı. Buna rağmen ülkenin bir başbakanı ve bakan arkadaşları idam edildi. Darbe mekaniği bitti mi? Sonra her yıl 27 Mayıs darbesini bize bayram olarak kutsadılar."

Mahir Ünal: Darbelerden ders alınmalı VİDEO

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"HERKESİN DEZENFORMASYONLA MÜCADELE ETMESİ GEREKİYOR"

Ünal, darbe mekaniğinin diğer darbe veya darbe girişimleri öncesinde de ortaya çıktığını, bu nedenle herkesin dezenformasyonla mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Ünal, "Bugün Avrupa Birliği'nin internet ortamıyla ilgili iki tane kırmızı çizgisi vardır. Bir tanesi terör, diğeri dezenformasyondur. Bizim millet iradesinin temsilcileri olarak hakikate sadakat gösterip dezenformasyonun her türlüsüyle mücadele etmemiz, millet iradesinin temsili ve korunması açısından son derece kıymetlidir." dedi.