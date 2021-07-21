Muhalefetin gözünden bakıldığında büyük bir karamsarlık olmasına karşı eleştiri yapan Mahir Ünal, ülkeye Fransa, Almanya, Hollanda ve Yunanistan'dan bakıldığında süper güç görüldüğünü belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta düzenlenen resmi bayramlaşma programına katıldı.

Burada bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdi.

CHP'nin ve diğer muhalif partilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tavrını değerlendiren Ünal, "Yani 'AK Parti sağlıkta şunları yaptı, biz daha iyisini yapacağız. AK Parti ulaşımda, savunma sanayinde şunları yaptı, biz daha iyisini yapacağız' dediklerini hiç duymamışsınızdır." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN DIŞINDA BAKILDIĞINDA TÜRKİYE, SÜPER GÜÇ"

Ünal, Türkiye'ye yurt dışından bakış açılarını da ele aldı. Muhalefetin baktığı yerden karamsarlık görülmesine karşı dünyada bunun tam tersi bir algı olduğuna değindi.

Mahir Ünal: Fransa ve Almanya'dan bakınca Türkiye süper güç VİDEO



"TÜRKİYE'YE FRANSA, HOLLANDA, ALMANYA, YUNANİSTAN'DAN BAKTIĞINIZDA SÜPER GÜÇ"

Ünal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mesele sessiz sedasız 2 gün önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile beraber Delta V aya insansız roket motoru deneyi yapıldı biliyorsunuz. Ve bu roket deneyi başarıyla sonuçlandı.

Yani, bugün Türkiye'ye, CHP'den, muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz.

Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz."





"BÖLGESİNDE YÜKSELEN BİR SÜPER GÜÇ GÖRÜYORSUNUZ"

Türkiye'nin yurt dışı politikalarındaki kararlılığına da dikkat çeken Ünal, "Yani savunma sanayiiyle, uzay ajansıyla, uzay çalışmalarıyla, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalarla, Libya, Karabağ. Bölgesinde yükselen bir süper güç görüyorsunuz. Bu bayram biraz da bize o özgüveni hatırlatıyor.

Yani Türkiye'nin yeniden başarabileceğini, ayağa kalkarak bölgesinde lider konuma geldiğini, Türkiye'nin paçasından çekenlere rağmen güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görüyoruz. Tabi bu bizim için ikinci bir bayram anlamına da geliyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİNİN BAŞARISI TARTIŞILMAZ"

Yeni tip koronavirüse süren aşılama çalışmalarında Türkiye'nün dünyada sayılı ülkeler arasında olduğunu ifade eden Ünal, "Türkiye şu anda aşılamada dünya 8.'si ve salgınla mücadelede de dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında. Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısı tartışılmaz." dedi.

"TÜRKİYE, SAĞLIK SİSTEMİNDE AVRUPA'YI GEÇTİ"

Ünal, "Sadece salgınla ilgili değil, mesela geçen hafta çok örnek bir olay olduğu için söylüyorum. Dağda bir çobanımız rahatsızlandı, cep telefonuyla 112'yi aradı ve yarım saat içerisinde ambulans helikopterimiz gitti, çobanımızı dağdan aldı ve hastaneye yetiştirdi. Bu, 15- 20 sene önce 'Avrupa'da böyle şeyler oluyormuş' diye konuştuğumuz ve imrendiğimiz şeylerdi. Şu anda Türkiye sağlık sisteminde Avrupa'yı geçmiş durumda" diye konuştu.