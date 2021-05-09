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    Mahir Ünal, vefat eden dayısının cenazesine katıldı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Malatya’nın Darende ilçesinde vefat eden dayısı Başer Başeren'in (82) cenazesine katıldı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 19:40
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 20:05
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    Mahir Ünal, vefat eden dayısının cenazesine katıldı

    Darende'de marangozluk yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın dayısı Başer Başeren, organ ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    DAYISININ CENAZESİNE KATILDI

    Ünal, dayısının vefat haberini duymasıyla Darende’ye geldi. Darende Çarşı camisinde kılınan cenaze namazına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Darende Kaymakamı Mahir Çalışır, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, çevre il, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

    NAMAZIN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

    Başeren’in cenazesi, namazın ardından Heyiketeği Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Mahir Ünal, vefat eden dayısının cenazesine katıldı VİDEO

    Mahir Ünal, vefat eden dayısının cenazesine katıldı #1

    Mahir Ünal, vefat eden dayısının cenazesine katıldı #2

    Mahir Ünal, vefat eden dayısının cenazesine katıldı #3

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