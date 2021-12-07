Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı konuşma sırasında yaptığı el hareketine ilişkin Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Mahir Ünal ateş püskürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden kapak hareketi yapması üzerine genel kurulda sert tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle ilgili, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir. Hiçbir gruba karşı yapılmadı." savunmasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı VİDEO

''AYIP AYIP''

AK Partili milletvekillerinden "Ayıp, ayıp" sesleri yükselirken Kılıçdaroğlu konuşmasına devam etti.

ÜNAL'DAN SERT YANIT

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, CHP liderine ateş püskürdü.

''Kullandığı ifadeleri kendisine iade ediyorum. Burada TBMM'de sarfettiğiniz ifadeler milletin iradesini temsil eden, iç tüzüğe aykırı çirkin bir dildir. Sizin genel başkanınız orada oturan saygın bu milletin seçmiş, Cumhurbaşkanının atadığı bürokrata, Cumhurbaşkanı yardımcısına, oradakiler diyecek hakaret edecek onların cevap verme hakkı olmayacak öyle mi? Size mübah olanlar onlara günah olacak öyle mi? Öyle bir şey yok.





''İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEN, İSTEMEDİĞİNİ İŞİTİR''



Burada kullandığınız ifadeler haddi aşan ifadeler. Cumhurbaşkanı yardımcısının cevap vermek hakkıdır. İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Burada söz hakkı olan bakan veya milletvekilinin neyi söyleyip söylemeyeceğini dikte edemezsiniz.





''SİZİ SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM''



O kürsüde sizin hangi haklarınız varsa orada yemin etmiş cumhurbaşkanı yardımcısının da aynı hakları vardır. Sizi lütfen saygılı olmaya davet ediyorum.''