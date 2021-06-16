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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısı ve statüsü değişiyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısı ve statüsü değişiyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) yapısı ve statüsü değişiyor. Kanun teklifi ile kurumun adı "Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi" olarak değişecek. Sermayesi Hazine'ye ait olacak.