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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısı ve statüsü değişiyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) yapısı ve statüsü değişiyor. Kanun teklifi ile kurumun adı "Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi" olarak değişecek. Sermayesi Hazine'ye ait olacak.
- AA
- 16.06.2021 - 22:42
AK Parti'nin kanun teklifi ile Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor.
Teklife göre, yeni adı Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi olacak. Pay sahipliğine dayanan oy, yöntem, temsil gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.
KURUMUN ADI VE STATÜSÜ YENİDEN BELİRLENECEK
Kurum, Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, malzeme ve araç-gereçleri alabilecek. Milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı ticareti yapılabilecek. Sermayesinin tamamı ise Hazine'ye ait olacak.