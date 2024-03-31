Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oy kullandığı sandıktan birinci çıkarken, büyükşehirde kazandıklarını, ilçelerden gelecek sonu.ları beklediklerini belirtti.

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DHA

31 Mart yerel seçimlerinde seçmenlerin oy verme işlemi sona erdi, sandıklar açılmaya başladı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Ankara'daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı.

Yavaş'ın oy kullandığı 4101 numaralı sandıkta 279 oy kullanıldı ve bunlardan 4'ü geçersiz sayıldı.

Mansur Yavaş, kendi sandığından birinci çıktı

275 geçerli oydan CHP Adayı Mansur Yavaş’a 236 oy, AK Parti Adayı Turgut Altınok'a 28 oy, Zafer Partisi Adayı Hüseyin Bartu Soral'a 3, DEM Parti Adayı Gülten Kışanak'a 2, Saadet Partisi Adayı Cafer Güneş'e 2, İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Yeni Türkiye Partisi Adayı Serkan Ünver, Türkiye Komünist Hareketi Adayı Figen Topal ve DEVA Partisi Adayı Celal Mümtaz Akıncı'ya 1 oy çıktı.

"Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz"

Mansur Yavaş, sandık sonuçları sisteme girilmeye devam ederken sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, 'AnkaraKazandı' etiketi ile yaptığı açıklamada, "Merhaba güzel Başkent'in güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşerilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediye merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)