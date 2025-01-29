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Haber Merkezi

Muhalefette adaylık kavgası çok erken ayyuka çıktı...

Daha 2028 seçimlerine yıllar varken, Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda kararlı olduklarını göstermişken CHP'de kılıçlar çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin belediyelerindeki yolsuzluk soruşturmalarını da bir basamak olarak kullanarak kendini ortaya attı.

Hem kulisleri hızlandıran İmamoğlu, hem de parti içindeki destekçilerini harekete geçirdi.

"ADAYI BELİRLEYECEĞİMİZ DÖNEMİN İLK GÜNÜDEYİZ"

Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'iktidara gelecekleri' bir döneme girdiklerini, 2025 yılında sandıkların seçmen önüne geleceği öngörüsüyle hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Özel, bu kapsamda grup toplantısında "Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecinin ilk günündeyiz. Adayı bir partinin genel başkanı olarak ben değil, sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan cesur yürekle belirleyeceğiz. Ben cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum diyen herkese söylüyorum." diyerek önseçimi işaret etti.

"ADAYI ERKENDEN BELİRLEMEK DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

Diğer yandan aday isminin erkenden belirlenmesi konusu da parti içinde yeni bir tartışma konusu.

İmamoğlu'nun kulisleriyle birlikte bir anda kendini aday belirleme sürecinin içinde bulan partililer bu tartışmaların erken başlamış olmasından rahatsız.

Özellikle başta Özgür Özel olmak üzere aday belirleme konusunun seçimden çok önce gündeme gelmesine karşı çıkanların bu aceleciliği tepki çekiyor.

Bu kapsamda Özel'in aylar önce yaptığı açıklamalar tekrar dolaşıma girdi.

Adayın erkenden belirlenmesini yanlış bulduğunu söyleyen Özel'in "Doğru olmaz. Geçen seçim 6’lı masa sürekli bu işle meşgulmüş gibi görüldüğü için bence çok zarar gördü. Burada meselenin özü, aday tartışmalarını bir kenara bırakıp bu ülkeyi nasıl ve hangi kadrolarla yöneteceğizi konuşmak." ifadeleri tekrar gündem oldu.

ÖZEL'İN ÇELİŞKİSİ

İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı destekleyen partililer, Özel'in bu çelişkili sözleri üzerinden İmamoğlu ve Özel'e yüklenmeye başladı.