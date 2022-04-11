Mansur Yavaş: Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum

Ümit Özdağ'ın kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesinden sonra ilk kez konuşan Mansur Yavaş, belediye başkanlarının kendi işleri ile ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz hafta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

Özdağ'ın "Göreve çağırıyoruz" açıkalamalarına sözcüsü aracılığı ile cevap veren Yavaş ilk kez konuştu.

Meral Akşener ile görüştü

Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamda gündemdeki yerini korurken bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Görüşmenin ardından ikili, basın toplantısı düzenledi.

Yavaş'a Özdağ'ın açıklamaları soruldu.

"Belediye başkanı görevini yapmalı"

Kendini kamu görevlisi olarak gördüğünü ifade eden yavaş, "Bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, genel başkanlarına laf söylemeli. İşini gücünü yapmalı. Hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmeye çalışıyorum. Ben siyasetin içinde bir insan değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Açıklamalar benim rızam dışındadır. Ben görevimin başındayım." dedi.