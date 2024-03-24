31 Mart yerel seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı.
Türkiye genelinde adaylar ve partiler son hazırlıklarını hızlandırdı.
Vatandaşlar, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
"Bu evi kaç liraya aldın?"
Bu süre zarfında Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Londra'daki evine dair sözleri dikkat çekmişti.
Altınok, "Sayın Yavaş'a soruyorum. Londra'dan ev aldım diyorsun. Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahallı ülkesi" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından açıklama yapan Yavaş, kızının Türkiye'de iş bulamadığı için Londra'ya gittiğini ve orada bu evi aldığını söyledi.
Kızı Londra'da şirket kurmuş
Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamıyor dediği kızının, Londra’da şirket kurduğu ortaya çıktı.
Londra’da ev alan sonrasında da şirket açan Mansur Yavaş’ın kızı, Londra’da muhalefetin önde gelen isimleriyle de zaman zaman bir araya geliyor.
Bu isimlerden bazılarının FETÖ’ye olan yakınlığı dikkat çekiyor.
Mansur Yavaş’ın kızı, Londra’da açtığı şirket sayesinde İngiltere ile Türkiye arasındaki anlaşmadan faydalanarak İngiliz vatandaşlığını almaya hak kazanacak.
İngiltere’de şirket açan Türkler, belli şartları yerine getirdikten sonra vatandaşlık alabiliyor.
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