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Mansur Yavaş, kızının iş bulamadığı için Londra'ya gittiğini söylüyordu: Şirket açtığı ortaya çıktı

Mansur Yavaş, kızının iş bulamadığı için Londra'ya gittiğini söylüyordu: Şirket açtığı ortaya çıktı ABB Başkanı Mansur Yavaş, kızının Türkiye'de iş bulamadığı için yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını ve Londra'da ev aldığını söylemişti. Yavaş'ın kızının Londra'da şirket kurduğu öğrenildi.