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Haber Merkezi

CHP'de ön seçim kavgası her yönüyle kamuoyunun gündeminde.

Mansur Yavaş'ın muhalefeti, Ekrem İmamoğlu'nun aceleciliği partide gerilimi artırdıkça artırdı.

İçerde tansiyon her gün artmaya devam ederken kameralar önünde birlik mesajı vermek için büyük çaba harcanıyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

'ARAMIZDA SORUN YOK' DEMEK İÇİN GÖRÜŞTÜLER

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Yavaş ve İmamoğlu gazetecilerin karşınına çıktı.

Yavaş, kendi yol haritasının olduğu ve kimsenin yedeği olmayacağı açıklamalarıyla birlikte, İmamoğlu'nun temayül yoklaması toplantısına katılmama kararı hakkında konuştu.

Yavaş, tüm yaşananlar göz önündeyken İmamoğlu ile sorunlarının olmadığını söyledi.

"UFAK BİR GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ VAR"

Yavaş şunları söyledi: