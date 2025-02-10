Mansur Yavaş'ın 3'lü görüşmede okuduğu yazıdan dikkat çeken ayrıntı

ANKA

Ankara'da siyasetin nabzı yüksek...

CHP'de ise ön seçim gündemi düğer tüm başlıkları gölgede bırakıyor.

Dün (9 Şubat) akşam saatlerinde CHP'de adaylık zirvesi vardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim gündemiyle dün akşam bir araya geldi.

3'lü zirve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmeden sonra Yavaş'ın ön seçime girmeme kararı aldığı bilgisi kamuoyuna yansırken farklı ayrıntılar ortaya çıkıyor.

"MANSUR YAVAŞ, ANTALYA'DAN GELEN ÖNERİYİ OKUDU"

Buna göre Yavaş'ın, görüşmede yazar Ali Taş’ın Antalya Körfez gazetesinde kaleme aldığı 9 Şubat tarihli "Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği” yazısını okuduğu ifade edildi.

Taş'ın makalesinde ise eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın önerisinin yer aldığı kısım dikkat çekiyor.

"CHP'NİN GÜÇLÜ YANI ZAYIF YANINA DÖNÜŞEBİLİR"

Söz konusu makalede dikkat çeken öneride şu ifadelere yer veriliyor:

"Yavaş kamuoyu yoklamalarında önde olduğunu, İmamoğlu ise önseçimi alacağını biliyor. İkisi de değerli ve güçlü adaylar...

Bu, CHP'nin güçlü yanıyken iyi yönetilmezse zayıf yanı olabilir. Birisi vazgeçer mi, zor görünüyor. Önseçimle belirlensin denirse Mansur Yavaş, kamuoyu yoklamaları denirse İmamoğlu kabul etmeyecektir. Ayrıca seçimin ancak kendileri ile kazanılacağını düşünüyorlar.

"CENTİLMENLİK ANLAŞMASI"

Genel Başkan Özgür Özel'in iki başkanla yapacağı toplantıdan uzlaşma çıkmazsa, bir centilmenlik anlaşması yapılabilir.

Şöyle ki; ön seçim yapılacaksa dışarıda kalan diğer aday, dilerse partisine bağlılığını ifade ederek 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız katılabilir. Seçim ikinci tura kalacaktır ve üç adaylı bir seçim olacaktır.

İKİNCİ TURDA DESTEK VE CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI

CHP'li iki başkan her bölgeden oy alacak muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkacaktır. Yine anlaşma gereği ilk turda daha az oy alan aday ise diğer adaya tam desteği peşinen kabul ederek dilerse cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da kabul edebilecektir.

Böyle bir uzlaşma zor olmaz kimse kaybedilmez, ön seçim ve kamuoyu yoklaması bir yana milyonlarca seçmen de oylarıyla yol göstermiş olacağı için herkes sonucuna rıza gösterecektir diye düşünürüm."