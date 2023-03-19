Türkiye, adım adım seçimlere giderken 6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nda belirsizlikler hakim.

İlk olarak adaylık yarışında kendini gösteren anlaşmazlık durumu sonucu masa dağılmanın ucundan son anda döndü.

Belirgin bir biçimde 6 partinin ortak bir çizgide bulaşamadığı masada ortak politikaların nasıl belirleneceği de merak konusu.

6'lı koalisyondaki Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları oy oranlarının az olmasına rağmen cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali kurarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olan Yavaş, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasının ardından kendisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisine değinerek şunları söyledi:

Mansur Yavaş'ın açıklamalarına yanıt DEVA Partisi'nden geldi.

T24'ün sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusundaki kararın altı liderin mutabakatı ile alındığını hatırlatarak şöyle konuştu:

Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır. O masaya Mansur Yavaş'ın ismini bir lider getirmiştir ve o liderin talebi doğrultusunda müzakereyle karar verilmiştir, bu da yol haritasına işlenmiştir. Herkesin imzasının arkasında durma yükümlülüğü bulunmaktadır. Geçiş Sürecinin Yol Haritası'na dair farklı öneriler getirmek de yine sadece altı lidere mahsustur. Örneğin ben DEVA Partisi Sözcüsü olarak o masaya öneride bulunamam. Sayın Yavaş'ın bir önerisi varsa Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir.