DHA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Konuşmasında, görev süresinin sonlarına yaklaşırken halkına hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yavaş, Türkiye’nin asıl gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtti:

Son dönemim demiştim, ama görevimizin son gününe kadar Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Televizyonlarda gördüğünüz siyasi tartışmalarla ilgili olarak, şunu açıkça ifade ediyorum; ülkemizin asıl gündemi ekonomi olmalı. Ancak, maalesef yine bir önceki seçimde olduğu gibi televizyonlarda ‘Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak’ diye tartışılıyor. Ne yazık ki emeklilerin, işçilerin durumu gibi çok önemli meseleler yerine, bizleri tartışıyorlar. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel’le görüştüm, kendisinin de sizlere çok selamı var.

"SEÇİM ZAMANI DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİRİZ"

Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sürekli olarak yan yana olduklarını ve birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bazıları sürekli olarak bizim aramıza bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Beypazarı’na gittiğimde mevcut durumu değerlendirdim, ama karalama politikası yapanlar yine hemen 'Mansur Başkan, Ekrem Başkan’a laf mı soktu?' diyerek, bizi birbiriyle tartıştırmak istediler. Ancak biz öyle siyasetçiler değiliz. Birbirimize laf sokmaya ihtiyacımız yok. Yan yana geldiğimizde, iyisini, kötüsünü konuşarak en doğruyu bulmak için medeni bir şekilde görüş alışverişinde bulunuruz. Ekrem Bey, üzerine gelen baskılardan dolayı erken seçim çağrısı yaptı ve bu bizim için saygı duyulması gereken bir görüştür. Parti de bu yönde karar aldı. Bizim itirazımız yok, sadece söylemek istediğimiz şu; seçim zamanı geldiğinde, eğer anket sonuçları bu şekilde olursa, durumu yeniden değerlendiririz.

"EKREM BAŞKANIN YANINDA OLMAYA HAZIRIM"

Ekrem İmamoğlu’na yönelik herhangi bir siyasi kumpas kurulması durumunda, Yavaş, kendisinin her zaman yanında olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bazı insanlar, ‘Acaba fırsat mı kolluyor’ diyorlar. Ama biz, yol arkadaşımızın ayağının takılmasından fayda sağlamaya çalışacak alçaklıkta insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkan’a siyasi tuzaklar kurulursa, herkes bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu kamuoyuna saygıyla açıklıyorum.

"AYRILIK BEKLEYENLER, BOŞUNA BEKLEMESİN"

Yavaş, partilerindeki birlik ve beraberliği vurgulayarak, konuşmasını şu cümlelerle bitirdi: