Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yardımcılık şartı ABB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, ittifak liderlerinin kendisi gibi yardımcı olmaları halinde seçim süresince propaganda yapmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti.

Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

Millet İttifakı büyük ve uzun süren tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkartıldı.

Bu uzlaşının öncesinde ise 6'lı masa dağılmanın eşiğine geldi.

Aday olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş veye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isteyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan kalktı.

Bu iki ismin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartı ile masaya tekrar oturan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdi.

Bu çalkantılı sürecin ardından ise tekrar döndüğü masada Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan oluşan 1+2 formülü yerine diğer genel başkanların da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu 1+2+5 formülünü kabul etmek zorunda kaldı.

"Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa propaganda yapmam"

Bu formülde de anlaşmazlık yaşanıyor.

Bu kapsamda Mansur Yavaş, genel başkanların Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasına karşı çıktı.

Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın aktardığına göre Yavaş, bu rahatsızlığını Kılıçdaroğlu'na iletti.

Yavaş ayrıca, isteğinin yerine getirilmemesi durumunda seçim sürecinde propaganda çalışmalarına katılmayacağını söyledi.