Muhalefette kayyum gündemi var...

Bu gündem, CHP içinde fikir ayrılıklarını da ortaya çıkardı.

Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katılmadığı kayyum mitingiyle öne çıktı.

Bunun yanında Yavaş, 29 Ekim ve diğer milli bayramlardaki yüksek konser ücretleri ödemekle eleştiriliyor.

Bu kapsamda yaptığı 'Sağdan soldan vuruyorlar' açıklaması yine parti içindeki ayrılıklara dikkat çekerken Yavaş'tan yeni bir açıklama geldi.

Yavaş, tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’nda özel açıklama yaptı.

"MUHALİF GİBİ GÖRÜNEN KİŞİLER"

Mansur Yavaş, o sözleriyle ne anlatmak istediğini açarken şu ifadeleri kullandı:

"O açıklama tartışmayı körüklemek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki odakları, grupları, parti içinde sorun varmış gibi göstermeye odaklanan çevreleri, sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve kendini gündemden düşürmeyen kişileri ve ‘muhalif’ gibi görünen kişileri kapsamaktadır."

"SAĞLI SOLLU VURUYORLAR"

Son 1 haftadır fahiş konser ihaleleri nedeniyle saldırıya uğradığını öne süren Yavaş, şu açıklama ile gündeme gelmişti:

Son 50 ankete baktığınız zaman, hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum. Son 1 haftadır acımasız bir saldırı var, her türlü iftirayla başladılar saldırmaya. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor.



Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok çünkü 5 yıl boyunca belediye meclisinde 148 üyede 40 kişiydik. Her türlü hakarete ve iftiraya rağmen halk bunun cezasını büyük bir tokat atarak Türkiye rekoruyla kırdı. Varsa herkes bildiğini şeffaf bir şekilde açıklasın, her şey soruşturulsun. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Ama yargıyı sopa gibi kullanıp kumpasları yapmak, bunlar FETÖ taktikleridir, tavsiye etmem."