CHP'de kurultay tamamlandı: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yönetime giremedi

Haber Merkezi

CHP'de olağanüstü kurultay süreci tamamlandı.

Yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'den sonra CHP'nin yönetimi de belirlendi.

Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu üyelikleri için kullanılan oyların sayımı tamamlandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTESİ FİRE VERMEDİ

Açıklanan sonuçlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi.

PM, YDK ve Bilim Kurulu üyelikleri için kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan "Denge ve Dayanışma" ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" listelerindeki isimler yarıştı.

Oy sayımının sonucunda saat 03.50 itibarıyla açıklanan listeye göre, CHP Lideri Özel'in anahtar listesi firesiz geçti.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER YÖNETİM DIŞI KALDI

Yaklaşık 18 saat süren ve bin 323 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultaydaki seçimlere göre, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yönetim dışında kaldı.

Faik Öztrak, Deniz Demir, Gaye Usluer, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Tunç Soyer gibi isimler yönetim dışında kaldı.

Yönetim dışında kalan isimler, uzun süre CHP bünyesinde olmakla dikkat çekiyor.

Özellikle yıllarca partinin sözcülüğünü de yapan Faik Öztrak, ailesi bakımından da dikkat çekici bir isim.

ÖZTRAK AİLESİ'NİN KOLTUK SEVDASI

İşte Öztrak Ailesi'nin babadan oğula koltuk mirası:

Faik Öztrak

- Eski CHP sözcüsü

- 2007'den bugüne milletvekili: 23. 24. 25. 26. ve 27. dönem CHP milletvekili

- 2001-2003 arası Kemal Derviş'in Hazine Müsteşarı: IMF'nin Türkiye'den para tahsilatını sağlayan kişi.

Babası: Orhan Öztrak

- İsmet İnönü dönemi İçişleri Bakanı

- Bülent Ecevit: Gümrük ve Tekel Bakanı

- Deniz Gezmiş ve 2 arkadaşının idamına evet dedi

Dedesi: Mustafa Faik Öztrak

- Eski İçişleri Bakanı

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem CHP milletvekili

Amcası: Adnan Öztrak

-TRT'nin ilk Genel Müdürü

Amcası: İlhan Öztrak

- Fahri Korutürk dönemi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

- Devlet Bakanı