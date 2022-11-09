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    Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li Erbay'a 10 bin TL'lik fatura

    CHP'li vekil Burak Erbay'a, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında, Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura çıkarıldı.
    • 09.11.2022 - 18:53
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    Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li Erbay'a 10 bin TL'lik fatura

    CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı.

    CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.

    10 bin liralık fatura

    DHA'nın aktardığı bilgiye göre; CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi.

    CHP'li Burak Erbay TBMM kürsüsünde çekiçle telefonunu kırdı VİDEO ARŞİV

    Meclis kürsüsüne zarar veren CHP li Erbay a 10 bin TL lik fatura #1

    Meclis kürsüsüne zarar veren CHP li Erbay a 10 bin TL lik fatura #2

     


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