Meclis'te Alaatin Çakıcı üzerinden sert tartışma yaşandı

Mahir Çayan'ın isminin meydanlara verilmesini eleştiren Yiğit Bulut, "Bu kişiler, Türk milliyetçiliğini mafya organizasyonuyla yan yana gelmekle itham ediyorlar" dedi.

MHP Milletvekili Yücel Bulut'un, Mahir Çayan'ın isminin kamusal alanlara verilmesine dair teklifi eleştirmesinin ardından Meclis karıştı.

Kürsüye, elindeki belgelerle Mahir Çayan'a terörist diyerek çıkan Bulut, "Ben susayım, sözü Abdullah Öcalan'a bırakayım." dedikten sonra HDP kurulurken Öcalan'ın İdris Baluken'e verdiği mülakatı okudu.

Bulut'un okuduğu mülakatta Abdullah Öcalan'a ait şu sözler yer aldı:

"Ben, Mahir Çayan'ın çizgisiyle, onun sempatizanlığıyla başladım bu mücadeleye. 40 yıldır Mahir'in çizgisinin kavgasını yürütüyorum. Bu Mahir'in bana verdiği bir emanettir ve ben 40 yıllık süre içerisinde bu emaneti, kavga boyutuyla en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Şu anda da bu emaneti teslim ediyorum."

"TERÖRİSTLERİN İSMİNİ MEYDANA VERENLER, MİLLİYETÇİLERİ MAFYA ORGANİZASYONLARIYLA YAN YANA GELMEKLE İTHAM EDİYOR"

Caddelere ve sokaklara isminin verilmesi için Meclis'e sunulan kanun teklifine dikkat çeken Bulut, Öcalan'ın beyanına göre bu teslimin HDP'ye yapıldığının altını çizerek, "İşte terör örgütü liderinin 40 yıl emanetini taşıdım dediği kişilerin isimlerinin meydanlara verilmesi için bu parlamentoya kanun teklifi verenler, bugün Türk milliyetçiliğini mafya organizasyonuyla yan yana gelmekle itham ediyorlar.





"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN TERÖRİSTİN AĞABABASI OLUR"

Mahir Çayan'dan terörist olur. 40 yıl taşıdım diyen Abdullah Öcalan'dan terörist olur. Abdullah Öcalan'ı kastederek başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'tan teröristin ağababası olur.

Şimdi bu yargı reformuna ilişkin tüm tartışmaların vicdan süzgeçinden geçirilmek suretiyle dile getirilmesi gerekiyor. Kalıcı ve samimi olması gerekiyor." dedi.

CHP'DEN 12 EYLÜL GÖNDERMESİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Hatibin konuşması, TBMM'de bütçenin görüşüldüğü bir ortamda saygı ve sevgi çerçevesinde konuşurken, 12 Eylül öncesi Türkiye'de yaratılan kavganın temellerine kurşun sıkılan konuşmanın tam kendisidir." cümleleriyle Bulut'un sözlerini eleştirdi.

"ALAATTİN ÇAKICI TERÖRİST DEĞİLDİR"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay da "Mahir Çayan için 2020'de kanun teklifi vermek, 12 Eylül öncesini günümüze taşımak demektir. Demagojiden, polemikten uzak durmak gerekir.

Bir hakikat vardır. Alaattin Çakıcı terörist değildir. Cezasını fazlasıyla çekmiştir. 20 yıl kalmak suretiyle. Ne suç işlemişse... Alaattin Çakıcı terörist değildir ama Mahir Çayan teröristtir. Abdullah Öcalan teröristtir.

Şimdi ben Öcalan terörist deyince HDP'den ses geliyor. Onlar da Öcalan'ın destekçileridir." açıklamalarında bulundu.