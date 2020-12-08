Meclis'te RTÜK tartışması

Bir TV programında Türk ordusuna hakaret edilmesinin ardından RTÜK'ün ceza vermesine yönelik eleştiriler, AK Parti Grubu adına Meclis'te gündeme getirildi.

TBMM 2021 bütçe görüşmeleri kapsamında görüşmelere katılan parti grupları, bütçe gündemini ele aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinin yapıldığı 2'nci günde, kürsüye ilk olarak AK Parti Grubu temsilcileri çıktı.

AK Parti Grubu adına kürsüde söz hakkı alan İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, orduya hakaret edilmesi sonrası RTÜK'ün yazdığı cezalara yönelik tepkileri Meclis gündemine taşıdı.

"ASIL KONUŞULMASI GEREKEN, ORDUMUZA HAKARET EDENLERDİR"

RTÜK'ün yasal yetkilerini kullandığının altını çizen Kaynarca, kurumun haksız ithamlarla hedefe koyulduğunu belirterek, "Üst Kurul, millî ve manevi değerlerimizi gözeterek yayıncılık alanını düzenliyor ve denetliyor ama özellikle de çocuklarımız, gençlerimizin zararlı yayın içeriklerinden korunması için de azami gayret gösteriyor.

Bu kurumun yıpratılmasının istenmesi asla kabul edilemez, hedefe konulmak istenmesi asla kabul edilemez. Asıl konuşulması gerekense kahraman ordumuza hakaret eden, ağza alınmayacak sözleri sarf edenlerdir." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ

Kaynarca'nın bu sözlerinin ardından AK Parti sıralarından alkış sesleri yükselirken, CHP sıralarından Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Şimdi mi ordu aklınıza geldi?" sözleriyle tepki gösterdi.

"PEYGAMBER OCAĞIMIZA LAF EDEN, CEVABINI ALIR"

Bu sırada konuşmasına devam eden Kaynarca, "Asıl, yayında kahraman ordumuza 'satılmış' diyen, karşısında susanlar bugün konuşuyor ya, aslında asıl mesele RTÜK’e, RTÜK’ün verdiği ceza değildir, ordumuza yapılan hakarettir asıl mesele.

Asıl dikkat çekilmesi gereken, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sarf edilen hadsiz sözlerin perdelenmeye çalışılmasıdır, hiç kusura bakmayınız.

Aziz milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü ordumuza kimse dil uzatamaz. Dil uzatırsa da cevabını alır; siyaseten alır, idari alır, hukuki alır." dedi.