Meclis'te vekiller arasında 'faşizm' kavgası çıktı

CHP'li vekilin, AK Partili vekillere 'Adam gibi dinleyin' ifadelerinin ardından iki parti arasında faşizm kavgası çıktı. AK Partili vekil, bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini söyledi.

2021 yılı bütçe görüşmeleri için TBMM'de bir araya gelen Genel Kurul, kürsüde bütçeye yönelik eleştirilerini veya görüşlerini dile getirmeyi sürdürüyor.

Bütçe konuşmalarında zaman zaman partiler arasında gerginlik de yaşanıyor.

Bugün bütçe maddelerinin görüşüldüğü Meclis'te, milletvekilleri arasında ‘faşist’ tartışması yaşandı.

"ADAM GİBİ DİNLEYİN"

Görüşmeler sırasında CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti milletvekillerinin milletvekili olmayı Atatürk’e borçlu olduklarını ve konuşmalarında Atatürk’ü anmaları gerektiğini ifade etti.

Köksal milletvekillerine ‘Adam gibi dinleyin’ derken, bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Köksal’ı uyardı.

"BU FAŞİZAN YAKLAŞIMI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Köksal’ın sözlerinin CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na bir çağrı olduğunu belirterek, “Sözleriniz Canan Kaftancıoğlu için karşılık bulabilir. Biz adam gibi bütçeyi takip ediyoruz. Milletvekilimizin konuşmasına nasıl tahammülsüzlük gösteriyorsunuz. Bu faşizan yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil.” diye karşılık verdi.

"KAVGA YAPMAK İSTİYORSANIZ YAPIN"

TBMM Başkanvekili Bilgiç ise milletvekillerine ‘Kavga yapmak istiyorsanız yapın’ diye tepki gösterdi. Bilgiç oturuma ara verdi. Oturuma ara verilmesinden sonra da gerilim devam etti.



