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    Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha çok güven vermekte

    Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:14
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    Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha çok güven vermekte

    2018 Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir'den kontenjan adayı olan ve milletvekili seçilan Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin partiden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurduğu dönemde tavrını İnce'den yana yaparak istifa etmişti.

    İlerleyen dönemlerde Muharrem İnce ile de arası açılan Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.

    Kılıçdaroğlu veto etti

    Kulislerde yeniden CHP'ye dönmek için adımlar attığı konuşulan Çelebi'nin bu isteğinin, Kılıçdaroğlu tarafından çok net biçimde geri çevrildiği konuşulmuştu.

    Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı

    Vekil Çelebi, bu kez Cumhur İttifakı'na sıcak mesajlar vererek dikkat çekmeye başladı.

    "Cumhur İttifakı daha net ve güvenilir"

    Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Görüşlerimi birileri alınacak diye belirlemem. Milli konularda taviz vermedim, vermem. Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın." dedi.

    6'lı masaya tepki gösterdi

    Çelebi, 2 Temmuz'da attığı tweet'te, "6’lı masa dağınık söylemleri fark edip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım yarın cevap çıkar." diyerek Millet İttifakı’na tepki göstermişti.

    Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ndan daha çok güven vermekte #1

    Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ndan daha çok güven vermekte #2


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