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- Mehmet Bekaroğlu, İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür diledi
Mehmet Bekaroğlu, İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür diledi
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 21:03
- Güncelleme : 25.01.2022 - 21:30
Kar yağışının hayatı adeta durma noktasına getirdiği İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülenmesi tartışmaları beraberinde getirdi.
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, dün akşam sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun söz konusu görüntülerini paylaşması CHP'li vekillerden büyük tepkiler gelmişti.
MEHMET BEKAROĞLU ÖZÜR DİLEDİ
Tepki gösteren isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İmamoğlu'nun görüntüsünün doğrulanmasının ardından Betül Sayan Kaya'dan özür diledi.
"GERÇEKTEN UTANDIM"
Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" dedi.
FOTOĞRAFIN YALAN OLDUĞUNU SAVUNAN CHP'LİLER PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Öte yandan İmamoğlu'nun fotoğrafının yalan olduğunu savunanlar arasında bulunan Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Seyit Torun, Mahmut Tanal gibi isimlerden bazıları gerçek ortaya çıkınca gönderilerini sildi.