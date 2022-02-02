Mehmet Ersoy'dan İmamoğlu'nun burs açıklamasına sert tepki

Ekrem İmamoğlu eski Bakan'ın İBB bursuyla ABD'ye gittiğini belirtmesinin üzerine Ersoy, 'Ahlaksızca saldırmanızın nedeni karda kışta yediğiniz balığın kılçığının boğazınıza takılması mı' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda 'Burs' konusunda açıklamada bulunmuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan bu açıklamaya, Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

"SALDIRI NEDENİNİZ, KARDA YEDİĞİNİZ BALIKLARIN BOĞAZINIZA TAKILMASI MI"

İmamoğlu'nun, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alarak ABD'ye gittiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Ersoy, "İBB'den binlerce öğrenci burs alıyor ama iki kadın itibar suikastine uğruyor. Burada suç burslu olmak mı, siyasetçi olmak mı? Yoksa Fatma Betül Sayan'a kişisel bilgilerini ifşa ederek ahlaksızca saldırmanızın nedeni karda kışta yediğiniz balığın kılçığının boğazınıza takılması mı?"