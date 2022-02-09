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    Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte şarkı söyledi

    Çankırı'da gençlik merkezinde gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerle birlikte “Gönül Dağı” şarkısını söyledi.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:30
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    Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte şarkı söyledi

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birtakım ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Çankırı’ya geldi.

    Bakan Kasapoğlu, Çankırı’daki ziyaretleri kapsamında Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde öğrenci ve sporcularla buluşan Bakan Kasapoğlu, faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    'GÖNÜL DAĞI' ŞARKISINI SÖYLEDİ

    Merkezde bulunan atölyeleri de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle birlikte “Gönül Dağı” şarkısını söyledi.

    Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte şarkı söyledi #1

    KÜTÜPHANEDEKİ ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

    Bakan Kasapoğlu, daha sonra üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerini merkezdeki kütüphanede ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Bakan Kasapoğlu’nun bir sonraki durağı ise Çankırı Karatekin Üniversitesi oldu. Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bir süre üniversite öğrencileriyle de sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Çankırı’dan ayrıldı.

    Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte şarkı söyledi #2

    Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte şarkı söyledi #3

    Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte şarkı söyledi #4


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