Mehmet Nuri Ersoy: Rusya hava trafiğini açılması talebini olumlu karşıladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da mevkidaşlarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU KARŞILIYORLAR, SADECE YERİNDE GÖZLEMLEYİP NİHAİ KARAR VERMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek “Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler.” dedi.

"KISA SÜREDE NETLEŞECEKTİR"

Bakan Ersoy, sözlerine “Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye’de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir.” şeklinde devam etti.

GÖRÜŞMEDE SPUTNİK V AŞISININ SEVKİYATI DA ELE ALINDI

Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatıyla ilgili konuları da ele aldıklarını anlatan Ersoy, “Sputnik V aşısını Türkiye’ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik.” diye konuştu.

"BU AY İÇİNDE İLK SEVKİYATI YAPMAK İSTİYORLAR"

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Ersoy, “Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik.” ifadelerini kullandı.