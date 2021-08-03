Mehmet Nuri Ersoy'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanan orman arazileri yanıtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yanan orman arazileri" ile ilgili ifadelerine "Bu arazilerin yapılaşmaya açılması hukuken mümkün değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında yanan orman arazilerinin yerine otel yapılacağı iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yanıt geldi.

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir.

"SİZ ZATEN BİLİYORSUNUZ"

Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz."