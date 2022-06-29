Mehmet Özhaseki: AK Parti'den vazgeçen yok

Yaptırdıkları anketlerle halkın nabzını tuttuklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'den vazgeçen olmadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Özhaseki, burada gündeme ilişkin gelişmeler ve AK Parti'nin seçim hazırlığı konularında açıklamalarda bulundu.

Türkiye gazetesinin haberine göre anket çalışmaları yürüttüklerini belirten Özhaseki, toplumun nabzını tutmaya çalıştıklarını söyledi.

"'AK Parti’ye neden kırgınsınız?’ diye sorduk"

Özhaseki, yaptıkları çalışmalarda toplumun AK Parti'ye kırgınlık nedenlerini incelediklerini belirterek, "Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehirlerde, ‘AK Parti’ye neden kırgınsınız?’ diye sorduk.

"Suriyeliler, ekonomik meseleler"

İstanbul’da birinci sırada Suriyeli sığınmacılar, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara’da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyelilerle ilgili meseleler çıktı. Biz şimdi bunları birebir takip ediyoruz.

"Sorunları AK Parti çözecek diyorlar"

‘Ben artık AK Parti’den vazgeçtim’ diyen yok. ‘Ümidiniz yok mu AK Parti’den? Vaz mı geçtiniz?’ diye soruyoruz, asla ‘evet’ cevabı yok.

‘Bu sorunları kim çözecek’ diye soruyoruz, yüksek oranda ‘AK Parti çözecek’ diyorlar." dedi.

"Yüzde 50’yi çok rahat geçebiliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusuna da değinen Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50’yi çok rahat geçebiliyoruz." diye konuştu.