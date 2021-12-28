Mehmet Özhaseki: Belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde olmadıklarını söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 22-24 Aralık'ta Kızılcahamam'da gerçekleştirdikleri 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"TOPLANTI SON DERECE VERİMLİ GEÇTİ"

Toplantıyı değerlendiren Özhaseki, 2019 yerel seçimlerinden sonra belediyelerin yaptıkları hizmetleri genel anlamda ele aldıklarını ve istişarenin belediye başkanları için son derece verimli geçtiğini belirterek, "Belediyelerimizin 2023'e doğru giderken dikkat etmeleri gereken hususları, belediyecilik vizyonumuzu ve manifestodaki ilkelerimizi konuştuk. Biliyoruz ki şehirlerin geleceği; o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Bunun için bilgiye ve tecrübeye ihtiyaç var. Akil isimlerin tespitleri ve tavsiyelerine ihtiyaç var. Bunları elde etmek için istişare meclislerinden yeterince yararlanmak gerekiyor. Bizler istişarenin hikmetine inanıyoruz. Ortak aklın vizyonumuzu genişleteceğini ve hizmetlerimize yeni boyutlar katacağını biliyoruz" dedi.

"İNSANA HİZMET, MAHLUKATA ŞEFKAT VE TEVAZU"

'AK belediye'ler olarak istişare kanallarını sürekli açık tutan parti olduklarını vurgulayan Özhaseki, "Belediyecilikte sloganımız; insana hizmet, mahlukata şefkat ve tevazu. Bu anlayışımızdan asla ödün vermiyoruz. AK belediyeler olarak bizler çalışıyoruz, gayret ediyoruz, eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Milletimizin duasını almak için de gece gündüz demeden çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"BELEDİYELERİMİZ 2023 SEÇİMLERİNE HAZIR"

Fedakar çalışmaları nedeniyle belediye başkanlarına teşekkür eden Özhaseki, "Kampımızda bir kez daha gördük ki belediyelerimiz 2023 seçimlerine hazır. Çünkü biz sadece seçim döneminde çalışan ve seçimlere doğru yaklaşırken vatandaşın gözünü boyayacak işler yapan bir hareket içinde hiç olmadık. Biz, seçim olsun olmasın her dönem vatandaşımız için çalışan, vatandaşımıza hizmet eden, milletle iç içe ve milletle birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışına sahibiz. AK belediyelerimiz; ilk günkü aşk, heyecan ve coşkuyla milletimiz ve memleketimiz için çalışmaya devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz" dedi.

"MİLLETİN GÜVENİNİ AÇIKÇA GÖSTERİYOR"

'Cumhur İttifakı' olarak ilçe bazında nüfusun yüzde 64'üne hizmet götürdüklerinin altını çizen Özhaseki, "Bugün ülkemizde 1390 belediye bulunuyor. Bunların içerisinde 805'i AK Partili, 231'i MHP'li yine aynı ittifak içerisinde 5 tane de BBP'li belediyemiz var. Yani 1390 belediyeden Cumhur İttifakı olarak bizler son seçimlerde tam 1041 belediyeyi kazandık ve ilçeler bazında nüfusun yüzde 64'üne Cumhur İttifakı olarak yine bizler hizmet ediyoruz. Bu sonuçlar; milletimizin ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanına ve onun ittifakına olan güvenini de açıkça gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"HİZMET VE ESER BIRAKMA ANLAYIŞI"

Hedeflerinin 2023 seçimlerinden zaferle çıkmak olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak; belediye hizmetlerini insanların müşterek ihtiyaçlarını gideren mekanik bir organ olarak değil, bir medeniyet yürüyüşü olarak değerlendirmekteyiz. Şehircilik hizmetleri olarak öncelikli hedefimiz; hizmet ve eser bırakma esaslı anlayışımızın tüm il ve ilçelerimizde hakim olmasıdır. Zira şehirlerin yarıştığı bir dünyada muhalefetin yaptığı gibi algı belediyeciliği ile şehirlerimizin alabileceği hiçbir mesafe yoktur. AK belediyeler olarak; polemik değil eser siyaseti, yalan değil hizmet siyaseti, iftira değil hak ve hakikat siyaseti yaparak yolumuza devam ediyoruz, hamdolsun. Önümüzde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak hedefimiz; 'Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü' diyen insan odaklı hizmet anlayışımızla, tüm il ve ilçelerimizi buluşturmaktır."