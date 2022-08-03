Mehmet Özhaseki: CHP Belediyesi denilince akla; çöp, çamur ve yolsuzluk gelir

K Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Uşak'ta yaptığı konuşmasında CHP'li belediyelerini eleştirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Uşak’ta yapıldı.

Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti Uşak teşkilat yöneticileri katıldı.

"Parti olarak baktığımızda hizmet siyasetini temel alıyoruz"

Programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu toplantıyı sadece Uşak özelinde düzenlemediklerini, bu tür toplantılarda tecrübelerini masaya yatırdıklarını söyledi.

Mehmet Özhaseki, “Burada sadece Uşak özelinde toplanmadık. 6 belediye başkanımız daha var. Televizyonlarda aşina olduğunuz simalar da var. İnsanlar işlerini, istişareyle yaparlar. Gittiğimiz şehrin özelliğini masaya yatırıyoruz. Tecrübemizi masaya yatırıyoruz. Bildiklerimizi ve gördüklerimizi oraya aktarıyoruz. Belediyeciliğin bir okulu yok, yönetici olan arkadaşlarımız da şehrin temsil için seçtiği kendinden emin insanlar. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri belediyecilik eğitimi alarak göreve gelmiyorlar. Parti olarak baktığımızda hizmet siyasetini temel alıyoruz. Ne kadar eser bırakırsak mutlu oluyoruz. Yalanlar ve algıların geçici olduğunu çok iyi biliyoruz. AK Parti kurulalı 20 yıl oldu ve 20 yıllık sürecinde, ilk olarak erdemliler hareketi diye başlattığımız hareket, emin adımlarla hedefe doğru ilerliyor” dedi.

"CHP belediyecileri deyince akla hep çöp, çamur ve yolsuzluk gelir"

Türk halkının 4 seçimdir AK Parti’yi desteklediğini kaydeden Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"4 seçimdir yerelde insanlar bizi niye destekliyor ve birinci parti yapıyorlar? Bu sorunun cevabı belli, milletin temsilcisi olacaksınız. Onlar gibi oturup kalkacaksınız, onların değerlerine saygılı olacaksınız. Laf olsun diye helalleşelim deyip yalan üstüne yalan söylemeyeceksiniz. Her bir alanda 20 yılda ortaya koyduğumuz eserlerle iftihar ediyoruz. CHP’liler gibi ajanslara trilyonlar aktarmıyoruz. Bizim arkadaşlarımız gerçekten dürüst ve çalışkan. Yerel yönetimlerde 1994 yılı bir milattır. Sol belediyelerin hakim olduğu yerlerde, kadrolaşmaya giderler, o doldurdukları militan kadrolar, Sovyet, Mao, Arnavutluk veya Küba hayranı olurdu.

CHP belediyecileri deyince akla hep çöp, çamur ve yolsuzluk gelir. 1994’te bizler işbaşına geldik ve ben de Kayseri’de aday oldum. İnsanlara kimseyi ayırmayacağız dedik ve deli gibi çalışacağız dedik. Belediyelere hâkim olduk, torbanın üstünde Ümmeti Muhammed'in malı birikmeye başladı. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımız gereği onları ihtiyacı olana dağıttık. Ben 20’ye yakın sağlık ocağı ve aşevleri açmıştım. Sosyal belediyecilikle Türkiye bizimle tanıştı. İktidar olduk ve Avrupa ile yarışacak şehirler ortaya çıktı. Son dönemlerde gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalışıyoruz. İnsanlığa hizmet, mahlukata şefkat ve tevazu bizim ana ilkelerimiz. İnsanlar derdiyle size gelmişse, Allah sizi onun derdini çözmek için memur etmiştir. Haksız şeyler isteyenler olabilir, ama niye olmadığını anlatacağız. Kimseye tepeden bakmayacağız ve bizler bu sayede belediyecilikte birinci parti olmaya devam ediyoruz"

Program, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın faaliyetlerini anlatan görsel bir sunum yapmasıyla sona erdi.