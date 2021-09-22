Mehmet Özhaseki: CHP demek baskı ve dayatma demektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Emir'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepki gösterdi.

Görevine yenidenseçilen CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in teşekkür konuşmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Emir'in partililere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakını hedef alan küstah söylemleri bir anda gündeme oturmuştu.

Emir, "Hepiniz Atatürk olacaksınız ve bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız bir daha gelmesinler diye onların kökünü kazıyacağız. Bu kavgagayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz." demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li Başkan'ın bu sözlerini sosyal medyahesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

"CHP DEMEK BASKI VE DAYATMA DEMEKTİR"

Özhaseki, "CHP'nin ilçe başkanı, tam da partisinin kodlarına uygun bir açıklama yapmış. Şaşırmadık. CHP demek; baskı ve dayatma demektir. Kimse bu milleti eski karanlık günleriyle tehdit edemez. Bu jakobenlere, milletimiz demokrasi tokadını patlatacaktır!" ifadelerine yer verdi.

CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler VİDEO