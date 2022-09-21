Mehmet Özhaseki: CHP'nin stratejisi AK Parti gitsin, ne olursa olsun

Mehmet Özhaseki: CHP'nin stratejisi AK Parti gitsin, ne olursa olsun

CHP'nin en iyi yaptığı işin algı operasyonu olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, ikinci stratejisinin de 'AK Parti gitsin, ne olursa olsun' anlayışı olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Hatay İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Özhaseki burada basın toplantısını düzenledi.

Konuşmasında CHP’yi eleştiren Özhaseki, hizmette gözlerinin olmadığını ve ufuklarının dar olduğunu anlattı.

"Yaptıları en iyi iş algı operasyonu"

Özhaseki, "CHP'nin yapmış olduğu en iyi iş algı operasyonu. Ayrılan avukatları, CHP'yi şöyle suçluyor diyor ki, ‘Bunlar 650 milyon lira sadece ajanslara veriyorlar, algı için’, bu benim vicdanımı sızlatıyor. Algı dediğiniz, bir gerçeği oturtmak içinse başımızın tacı.

‘Başkanımız çalışıyor, dürüst adam’ eyvallah öyleyse doğru. Doğru algı için yapılan emek helal olsun ama tam tersi ise işte o zaman çirkin bir şey çıkıyor ortaya.

"AK Parti gitsin de ne olursa olsun"

CHP'nin ikinci stratejisi de, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun, AK Parti gitsin, ne olursa olsun.' Gidince ne olacak?" dedi.

"Milletin derdine derman olmak için de gayret ediyoruz"

Özhaseki, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Biz AK Parti ailesi olarak, başımızı ne kadar dik tutsak yeridir, her zaman iftihar edebiliriz. Biz milletin bir parçasıyız, onların derdine derman olmak için de gayret ediyoruz.

Allah'a hamdolsun, ülkemizin gelmiş olduğu noktada hepimiz için medarıiftihara vesile olacak işlerdir. Vesayet rejiminin yok edilmesi, özgürlüklerin genişletilmesi, sadece başörtüsünü söylemiyorum.

"Eskiden insan Kürt’üm diyemezdi"



Lütfen dikkat buyurun, eskiden insan Kürt’üm diyemezdi, Arap’ım diyemezdi, dilini konuşturmazlardı, canına okurlardı. Şimdi özgürlükler noktasında da sonuna kadar AK Parti’nin hizmetleriyle karşı karşıyalar. Çok şükür diyoruz, o yüzden bizler AK Parti olarak hizmet etmeye de devam edeceğiz."









