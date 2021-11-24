Mehmet Özhaseki'den 2023 seçimi yorumu: Tüm seçimlerin anası

2023 seçimiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu seçim, Türkiye'de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyeret için Afyonkarahisar’a geldi.

Özhaseki, valilik ziyareti sonrasında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na geçti.

"2023 SEÇİMİ, TÜRKİYE'DE YAPILAN SEÇİMLERİN ADETA ANASI GİBİ BİR SEÇİM"

2023'te yapılacak seçim hakkında konuşan Özhaseki, "Bu seçim, Türkiye'de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim. Neden diyecek olursanız? Bu seçimi dünya takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor mu? Ediyor. Amerika seçimlerinde Biden derdini anlatacağına Türkiye'yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. Türkiye'deki seçimlerde şöyle olmalı böyle olmalı diyerek o kadar içine işlemiş ki. Amerika'nın Ortadoğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye'yi düşünerek, adam seçim kampanyası yapıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD, HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN GÖNDERMEK İSTİYOR"

ABD'nin, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istediğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Amerika'nın müdahil olduğu ve Ortadoğu'daki bütün hedeflere ulaşabilmek için bizi iktidardan göndermeyi hedeflendiği bir seçime doğru gidiyoruz. Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler, Suriye civarında DEAŞ'ı bahane ederek geldiler, Afganistan'a, Afrika ülkelerine her tarafa girdiler. Hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar şer, bela, kan ve gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar. Avrupa'da sicilli Türkiye düşmanı ülkeler görünüşte medeni, dost gibi duruyorlar ama arkadan her numarayı çeviriyorlar. Onlar da bu seçimlere müdahildir. Yer altındaki örgütler, PKK gibi lanet bir örgüt 50 yıldır bu milletin başına bela ve kardeş kavgasına sebebiyet verdikleri ortamda yüzlerce binlerce yavrumuzun da katilleri. Bu seçimde bize karşılar diğerleri gibi, Avrupa'dakiler gibi. FETÖ gibi Amerika tarafından getirilip burada örgütlenmiş ve 15 Temmuz'da gerçek yüzü ortaya çıkan bir örgütle bizim gitmemizi istiyor ve bize karşılar."

"CHP, PKK'NIN UZANTISI HDP'NİN İSMİNİ SÖYLEYEMİYOR"

CHP’nin PKK’nın uzantısı HDP’nin ismini söyleyemediğini kaydeden Özhaseki, “Öyle bir gurup ki; ortada CHP var, zaten kendi içinde üç-beş parçası var, ama bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen bir parti var, bir tarafta da onu küstürmemek, kendi seçmenlerine de biraz kendilerinden uzaklaştırmamak adına adını söyleyemedikleri, utandıkları küçük ortak daha var. 84 milyon onları biliyor ama bunlar adını pek söyleyemiyorlar. PKK’nın siyasi uzantısı HDP. Adını bile söyleyemiyorlar. Eğer şehit cenazelerine gider de millet kendine kızarsa o zaman diyorlar ki: ‘Biz Kandili yerle bir edeceğiz.’ Kılıçdaroğlu Kandil’i yerle bir edeceksen önce teskere salman lazım, teskereye ‘evet’ deseydin önce bir. Oraya nasıl gideceksin kardeşim sen? Teskereye hayır diyerek Kandil nasıl yıkılır? Sen bir kez olsun PKK’yı kına, HDP’ye destek verdiği için kız bakalım. Hayır onları da yanında tutabilmek adına söyleyemedikleri bir ortakları daha var. Bir de Türkiye’de iktidar ümidi olmayan sıfır küsurluk partiler var. Onları da yanlarına almışlar hep birlikte bir şebeke oluşturmuşlar. Bize çok iş düşüyor arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

"ALLAH DEVLET BEY'DEN RAZI OLSUN, DİMDİK DURUYOR"

Devlet Bahçeli’nin dimdik durduğunu belirten Özhaseki, “Bunca Türkiye’yi istemeyen, milli ve yerli olmayan bizim değerlerimize savaş açmış gruplara karşı iş bizde. Kim de? Temelde AK Parti’de. Sonra yanımızda ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nde. Allah Devlet Bey'den de razı olsun, dimdik duruyor. Çünkü onun kaygılarıyla bizim kaygılarımız aynı kaygılar. Bu vatanın birliği, dirliği, bölünmezliği üzerine kurulu. Ondan sonrasını hallederiz Allah'ın izniyle. Çok işleri hallettik. Büyük Birlik Partisi de destek veriyor. Bizim ittifakımız da burası” diye konuştu.





İl Başkanlığındaki açıklamalarından sonra Gedik Ahmetpaşa İlkokulu'nu ziyaret eden Özhaseki, burada öğretmenlere karanfil verdi. Ardından Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçen Özhaseki, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen programa da katılan Özhaseki, partisinin Afyonkarahisar'daki belediye, ilçe ve belde başkanları ile toplantı yaptı.





