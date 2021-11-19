Mehmet Özhaseki, katıldığı yol açılışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına 'Helal etmiyorum' diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı yol açılışında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrılarına tepki gösterdi.

"MENFAAT ARAYANLARA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Gıybet eden herkese hakkını helal eden ama Kılıçdaroğlu’na hakkını helal etmediğini söyleyen Mehmet Özhaseki, "Kılıçdaroğlu birileri ile helalleşiyormuş. Emin olun benim bu toplumda kendi halinde otururken dedikodumu, gıybetimi eden herkese hakkım helal olsun. Bunlar vatandaştır. Duyduğu bir şeyi aktarır, konuşur, sohbet eder. Ne diyelim onlara diyecek bir şeyimiz yok tabii. Kayseri’de yaşayan herkese hakkım helal olsun. Özel olarak tezgahlayıp, dedikodu üretmek için fesat kumkumaları var. Buralarda başlayıp, bunları ortaya atarak menfaat arayanlara da hakkımı helal etmiyorum.

Mehmet Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi

"SÖYLEDİKLERİ HER ŞEY YALAN BİZ DE KALKTIK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİK"

Allah’tan ki ilahi adalet var. Allah onlardan hesap soracak ve ben de inşallah göreceğim onları. Kaç kişi olurlarsa olsunlar onlara hakkım helal değil. Kılıçdaroğlu’na da hakkım helal değil. Bir gün çıktı Meclis kürsüsüne ‘Kayseri’de yolsuzluk dosyası’ diye. İsimler veriyor ama Allah şahit isimleri ilk defa duyuyorum. Söyledikleri her şey yalan. Biz de kalktık basın toplantısı düzenledik. ‘Bir adam 10 dakikada 10 yalanı nasıl söyler?’, ‘Bu adam rekorlar kitabına da aday’ diye anlattık orada. Sonra 3 ay boyunca devam etti bu yalanları. Bir gün televizyonda alt yazı geçti ‘Kayseri’de rüşvetin belgeleri bulundu’ diye. Biz de sırtımız terleyerek bekledik. Bir insana hayatta yapılacak en büyük eziyetlerden birisidir bu." dedi.

"NEREDEYSE SAHTEKARLIĞINA HERKESİ İNANDIRACAK"

Daha önce Kılıçdaroğlu’nun kendisine fotomontaj olan bir resim üzerinden yüklendiğini ve "Neredeyse sahtekarlığına herkesi inandıracağını" söyleyen Özhaseki, "Daha sonra o meşhur, dürüstlük abidesi bir sunucu var, o çıktı televizyona artık açıklayalım dedi. Kılıçdaroğlu da çıktı elinde bir resimle. Bir benzinlik gözüküyor, arka tarafında da 9 katlı bir bina resmi var. Kemal efendi de başladı ’Bir benzinliğe belediye 9 katlı bina ruhsatı vermiş. İçinde restoran, düğün salonu var, AVM var. Nasıl başkansın sen, Allah’tan korkmuyor musun? İnsan hakkını hiç mi düşünmüyorsun'diye nasıl veriyor veriştiriyor.

"RAHMETLİ ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN ÜZERİNDE OTURDUĞUNU HER FIRSATTA DİLE GETİRİP ÖVÜNÜYORSUN"

Duyan da adamın sahtekarlığına inanacak. ’Buraya bu restoranı, binaları, düğün salonunu verdiyse, kesin rüşvet almıştır. Belgesi de budur’ diyor. Ertesi sabah bizim arkadaşlarımız bütün gazetecileri topladı, isim verilen benzinliğe götürdü.Dediklerinin hiçbiri yok, sadece ufak bir büfe var satış yapan. Fotomontajla yapmış. Nasıl bir genel başkansın ki sen, rahmetli Atatürk’ün partisinin üzerinde oturduğunu her fırsatta dile getirip övünüyorsun. Benim vatandaşlarla ve Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimle bir derdim yok. Benim derdim bu şekilde olanlarla.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hafriyat kamyonuna binerek açılış yapılan yolu gezen Mehmet Özhaseki, "Her türlü ehliyet var bende. Bir tek uçak ehliyetim yok." dedi.